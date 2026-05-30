«Не больше 20 литров в руки»: в Крыму ограничат продажу бензина

Обстановка на автозаправочной станции в Севастополе, 29 мая 2026 года

В Крыму ограничат продажу бензина АИ-95 — купить можно будет не больше 20 литров в сутки в одни руки. О сложностях с топливом заявили и власти Севастополя: там на заправках временно отсутствуют АИ-92 и АИ-95, но их продажа должна вскоре возобновиться. Губернатор Михаил Развожаев объяснил ситуацию «логистическими сложностями, причины которых известны». Что происходит в регионе — в материале «Газеты.Ru».

Власти Крыма ввели временные ограничения на продажу бензина АИ-95, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«Принято решение об ограничении с 9:00 30 мая объема продажи бензина марки АИ-95 — не более 20 литров в одни руки один раз в сутки », — написал он в Telegram.

По словам главы региона, актуальный список автозаправочных станций, где топливо есть в наличии, публикует министерство топлива и энергетики Крыма. При этом Аксенов призвал жителей не создавать искусственный ажиотаж .

«Прошу крымчан не приобретать бензин впрок и осуществлять заправку транспортных средств в обычном режиме», — подчеркнул он.

Министерство топлива и энергетики республики вечером 29 мая опубликовало обновленную информацию о наличии топлива на АЗС по городам Крыма. Данные касаются крупнейших сетей — АТАН и ТЭС, при этом в ведомстве отдельно отметили, что ситуация остается динамичной и сведения о запасах топлива регулярно обновляются.

Сложности с топливом возникли и в Севастополе. Утром 29 мая губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что на АЗС временно отсутствуют бензин АИ-92 и АИ-95, а в наличии остается только дизельное топливо, причем не на всех станциях.

«Сохраняются логистические сложности, причины которых известны . Правительство Севастополя и руководство Республики Крым делают все возможное, чтобы нормализовать обстановку в кратчайшие сроки», — заявил Развожаев.

По его словам, вопросы снабжения Крымского полуострова находятся на контроле Минэнерго и Минтранса России.

Позже Развожаев сообщил, что поставки топлива возобновились. Бензин начали развозить на автозаправочные станции сети АТАН, а продажи должны стартовать 30 мая с 11:00.

Кроме того, на заправках ТЭС с 07:00 ожидается появление АИ-92 и АИ-95 NP. Дизельное топливо, по словам губернатора, также остается в наличии на АЗС обеих сетей, хотя доступно не на всех станциях. Глава города также призвал местных жителей «отнестись к ситуации с пониманием и не создавать искусственный ажиотаж».

Перекрытия «Новороссии»

Еще в 2023 году на тот момент первый замминистра транспорта Крыма Николай Лукашенко рассказывал, что топливо в регион поставляется «всеми возможными путями» .

«Это паромная переправа, сухопутный путь через новые территории и танкерные перевозки», — перечислил чиновник.

Сухопутный путь, соединивший Крым с «материковой» Россией через территории Донецкой народной республики, Запорожской и Херсонской областей — это трасса Р-280 «Новороссия».

Еще 21 мая губернатор Херсонской области Владимир Сальдо подписал указ о временном ограничении движения грузовых автомобилей на участке дороги в направлении пропускного пункта «Джанкой». Однако был сделан ряд исключений, в том числе и для поставок топлива .

«Ограничение не касается грузов военного назначения, специальных грузов, лекарств, техники для восстановления инфраструктуры, топлива, скоропортящихся продуктов и отдельных социально значимых продовольственных товаров первой необходимости», — пояснил глава региона.

Перекрытие участка в указе объясняется «обеспечением безопасности движения транзитного автомобильного транспорта».

29 мая движение ограничили в районе границы Херсонской и Запорожской областей. Как сообщил Сальдо, утром украинский гексакоптер «Баба-яга» сбросил на этот участок трассы мины, в результате повреждения получили несколько машин, в том числе КАМАЗ, водителя которого спасти не удалось.

«Мины были разбросаны на проезжей части и у обочин. Они срабатывают на движение, поэтому представляют смертельную опасность для гражданского транспорта <...> Прошу водителей быть предельно внимательными на дорогах. Особенно на обочинах и участках, где могут находиться подозрительные предметы», — написал Сальдо, добавив, что саперы уже начали разминирование дороги.

Это циничное варварство. Такие действия по своей жестокости напоминают фашистскую блокаду Ленинграда, когда враг пытался запугать людей, нарушить связь между территориями и сломить волю мирного населения. Владимир Сальдо Губернатор Херсонской области

О минировании трассы сообщил и губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, над трассой «Новороссия» в районе Бердянского муниципального округа зафиксировано применение «комплексной системы дистанционного минирования»: беспилотники ВСУ сбрасывают взрывные устройства, которые детонируют при обнаружении движения независимо от того, идет речь о транспорте или пешеходах.

Балицкий призвал жителей по возможности отказаться от необязательных поездок и соблюдать повышенные меры предосторожности.

«Сейчас противник пытается деморализовать наш дух, не имея никаких успехов на фронте и ежедневно терпя поражения, кидает последние силы и средства на террористическую тактику борьбы с гражданской инфраструктурой. Ни для кого не секрет, что целью становится гражданский обеспечивающий транспорт. Ответ противник получает жесткий», — отметил он.

По его словам, на дорогах усилены меры безопасности, работают мобильные огневые группы, а только за последние сутки на подлете к границам Запорожской области уничтожили около 100 украинских беспилотников.

Напрямую о связи ограничений движения по «Новороссии» и перебоев с поставками топлива власти регионов не заявляли.