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Общество

Суд утвердил пожизненый приговор фигуранту дела об убийстве Моторолы

Суд признал законным пожизненый приговор Погорелову по делу об убийстве Моторолы
«Первый канал»

Апелляционный военный суд оставил в силе пожизненный приговор Александру Погорелову по делу об убийстве командира ополченцев Арсена Павлова с позывным «Моторола» и покушении на первого главу Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко. Об этом говорится в судебных материалах, которые имеются в распоряжении РИА Новости.

До этого суд отказал Погорелову в обжаловании приговора, оставив жалобы защиты без удовлетворения.

В июне 2024 года Южный окружной военный суд вынес приговоры фигурантам дела об убийстве «Моторолы». На скамье подсудимых были Александр Погорелов, Василий Чурилов, Александр Тимошенко и Артем Ен. Первому назначили пожизненное лишение свободы в колонии строгого режима. Тимошенко дали 12 лет тюрьмы, Ену — 17 лет, а Чурилову — 13 лет.

Погорелову вменили теракт, покушение на теракт, посягательство на жизнь государственного деятеля, участие в террористическом сообществе, шпионаж, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и ношение взрывчатых веществ. Чурилов проходил по статьям об участии в террористическом сообществе и содействии террористической деятельности. Тимошенко признали виновным в шпионаже и приготовлении к нему, а Ена — в содействии террористической деятельности.

Ранее стало известно, что застреленный в Киеве подполковник СБУ был связан с убийством Моторолы.

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