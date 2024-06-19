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Суд приговорил фигурантов дела об убийстве «Моторолы» в ДНР

Суд вынес обвиняемым в убийстве «Моторолы» приговоры вплоть до пожизненного

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Wikimedia Commons

Южный окружной военный суд вынес приговоры фигурантам дела о расправе над командиром ополченцев Арсеном Павловым, известным под позывным «Моторола». Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

На скамье подсудимых были Александр Погорелов, Василий Чурилов, Александр Тимошенко и Артем Ен. Первому назначили пожизненное лишение свободы в колонии строгого режима. Погорелову вменили теракт, покушение на теракт, посягательство на жизнь государственного деятеля, участие в террористическом сообществе, шпионаж, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и ношение взрывчатых веществ.

Тимошенко дали 12 лет тюрьмы, Ену — 17 лет, а Чурилову дали 13 лет колонии строгого режима.

Чурилов проходил по статьям об участии в террористическом сообществе и содействии террористической деятельности. Тимошенко признали виновным в шпионаже и приготовлении к нему, а Ена — в содействии террористической деятельности.

В начале июня в бывшего мэра украинского Купянска Геннадия Мацегору стреляли возле его дома в Старом Осколе Белгородской области.

Ранее безработный мужчина напал с ножом на сотрудницу центра занятости.

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