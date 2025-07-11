Застреленный в Киеве подполковник СБУ был связан с убийством Моторолы

Подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Воронич в 1990-х годах командовал группой, убившей в результате покушения лидера донбасского ополчения Арсена Павлова. Об этом пишет The New York Times (NYT).

«Это подразделение, известное как Пятое управление и получавшее техническую поддержку от ЦРУ, было ответственно за убийство командира российских сепаратистов по имени Арсен Павлов», — говорится в сообщении.

Издание не привело информации, причастен ли лично Воронич к покушению на Павлова.

Днем 10 июля в Голосеевском районе Киева произошла стрельба. Тело Воронича обнаружили с пятью огнестрельными ранениями. «Страна.ua» писала, что на камерах виден момент, когда Воронич вышел из подъезда, неся в руках чемодан и пакет. Киллер, увидев его, опустил на лицо балаклаву, быстрым шагом подошел к нему и у будки охраны произвел пять выстрелов. В том числе контрольный в голову.

В настоящее время Служба безопасности и национальная полиция Украины принимают комплексные меры по выяснению всех обстоятельств преступления и привлечению виновных к ответственности, говорится в сообщении. По факту произошедшего открыто уголовное дело. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине дали ориентировку на подозреваемых в убийстве полковника СБУ в Киеве.