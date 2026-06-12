Суд отказал главному фигуранту дела об убийстве «Моторолы» в обжаловании приговора

Суд отказал главному фигуранту дела об убийстве командира ополченцев Арсена Павлова с позывным «Моторола» и покушении на первого главу Донецкой народной республики Александра Захарченко в обжаловании приговора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

Апелляционный суд оставил судебный акт в отношении Александра Погорелова без изменений. Решение суда о пожизненном заключении обвиняемого вступило в силу.

В июне 2024 года Южный окружной военный суд вынес приговоры фигурантам дела об убийстве «Моторолы». На скамье подсудимых были Александр Погорелов, Василий Чурилов, Александр Тимошенко и Артем Ен. Первому назначили пожизненное лишение свободы в колонии строгого режима. Тимошенко дали 12 лет тюрьмы, Ену — 17 лет, а Чурилову дали 13 лет колонии строгого режима.

Погорелову вменили теракт, покушение на теракт, посягательство на жизнь государственного деятеля, участие в террористическом сообществе, шпионаж, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и ношение взрывчатых веществ. Чурилов проходил по статьям об участии в террористическом сообществе и содействии террористической деятельности. Тимошенко признали виновным в шпионаже и приготовлении к нему, а Ена — в содействии террористической деятельности.

Ранее дело об убийстве главы батальона «Арбат» в московском ЖК передали в суд.