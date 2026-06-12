Три человека погибли при взрыве в российском регионе

Три человека погибли при взрыве в Ленобласти. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник.
ЧП произошло утром 12 июня в квартале Ленрыба поселка Усть-Луга Кингисеппского района. По предварительным данным, во время испытания трубы произошла разгерметизация, после чего прогремел взрыв. В результате происшествия пострадали восемь человек. Травмы троих оказались несовместимы с жизнью.
До этого мужчина погиб и еще один пострадал в результате взрыва газового баллона в подмосковном Пушкино. Инцидент произошел в одной из пожарных частей при проведении работ, связанных с обслуживанием баллона для дайвинга. Следственный комитет России по Московской области возбудил уголовное дело.
Подобный случай произошел в Новосибирске, где три человека пострадали в результате взрыва газового баллона в местном кафе. Их доставили в ожоговый центр. Предварительно установлено, что причиной ЧП стала разгерметизация баллона.
Ранее газовый баллон взорвался прямо перед лицом женщины в Ленобласти.