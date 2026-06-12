Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Три человека погибли при взрыве в российском регионе

«Известия»: три человека погибли при взрыве в Усть-Луге в Ленобласти
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Три человека погибли при взрыве в Ленобласти. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник.

ЧП произошло утром 12 июня в квартале Ленрыба поселка Усть-Луга Кингисеппского района. По предварительным данным, во время испытания трубы произошла разгерметизация, после чего прогремел взрыв. В результате происшествия пострадали восемь человек. Травмы троих оказались несовместимы с жизнью.

До этого мужчина погиб и еще один пострадал в результате взрыва газового баллона в подмосковном Пушкино. Инцидент произошел в одной из пожарных частей при проведении работ, связанных с обслуживанием баллона для дайвинга. Следственный комитет России по Московской области возбудил уголовное дело.

Подобный случай произошел в Новосибирске, где три человека пострадали в результате взрыва газового баллона в местном кафе. Их доставили в ожоговый центр. Предварительно установлено, что причиной ЧП стала разгерметизация баллона.

Ранее газовый баллон взорвался прямо перед лицом женщины в Ленобласти.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Отказ от смартфона не сделает вашу жизнь ярче. Почему дофаминовое голодание не работает и что практиковать вместо него
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!