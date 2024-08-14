Газовый баллон взорвался прямо перед лицом женщины в Ленобласти

В Ленинградской области взорвавшийся в автомобиле газовый баллон опалил лицо женщине. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Свежезаправленный газовый баллон взорвался перед лицом женщины в Ленобласти — его жительница Кировского района везла на дачу на своем Opel Corsa, как вдруг почувствовала запах газа и остановилась, чтобы проверить», — говорится в публикации.

В результате газовый баллон взорвался. Женщину госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. У нее диагностировали ожоги лица первой и второй степени.

До этого сообщалось, что в Хабаровске произошел взрыв в кабине большегрузного автомобиля, водитель госпитализирован с ожогами.

По предварительной информации, в кабине взорвался газовый баллон. Водитель, мужчина 1958 года рождения, получил ожоги 15% тела.

На фото с последствиями инцидента видно, что кабина большегрузного тягача Scania оказалась сильно повреждена взрывом: у нее вылетели стекла и деформировался каркас, а также оторвалась крыша и погнулись двери.

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