Газовый баллон взорвался прямо перед лицом женщины в Ленобласти

В Ленинградской области взорвавшийся в автомобиле газовый баллон опалил лицо женщине. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».
«Свежезаправленный газовый баллон взорвался перед лицом женщины в Ленобласти — его жительница Кировского района везла на дачу на своем Opel Corsa, как вдруг почувствовала запах газа и остановилась, чтобы проверить», — говорится в публикации.
В результате газовый баллон взорвался. Женщину госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. У нее диагностировали ожоги лица первой и второй степени.
До этого сообщалось, что в Хабаровске произошел взрыв в кабине большегрузного автомобиля, водитель госпитализирован с ожогами.
По предварительной информации, в кабине взорвался газовый баллон. Водитель, мужчина 1958 года рождения, получил ожоги 15% тела.
На фото с последствиями инцидента видно, что кабина большегрузного тягача Scania оказалась сильно повреждена взрывом: у нее вылетели стекла и деформировался каркас, а также оторвалась крыша и погнулись двери.
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