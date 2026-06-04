Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Мужчина погиб в Подмосковье при взрыве газового баллона

СК: мужчина погиб из-за взрыва газового баллона в подмосковном Пушкино
Shutterstock

В подмосковном Пушкино возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины в результате взрыва газового баллона. Об этом в Telegram-канале сообщает Главное управление Следственного комитета РФ по Московской области.

«В Пушкино возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины в результате хлопка газового баллона», — говорится в публикации.

В сообщении уточняется, что взрыв произошел в одной из пожарных частей при проведении работ, связанных с обслуживанием баллона для дайвинга. В результате пострадал еще один сотрудник. Он госпитализирован, отметили в главке.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, устанавливаются все детали произошедшего. Дело стоит на контроле у пушкинского городской прокуратуры.

Подобный случай произошел в Новосибирске, где три человека пострадали в результате взрыва газового баллона в местном кафе. Их доставили в ожоговый центр для необходимой медицинской помощи. Предварительно установлено, что причиной ЧП стала разгерметизация баллона.

Ранее несколько человек пострадали при взрыве газа в частном доме в Ингушетии.

 
Теперь вы знаете
Шнобелевка: премия, которую мы (не) заслужили. Самые смешные лауреаты за 30 лет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!