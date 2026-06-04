Мужчина погиб в Подмосковье при взрыве газового баллона

В подмосковном Пушкино возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины в результате взрыва газового баллона. Об этом в Telegram-канале сообщает Главное управление Следственного комитета РФ по Московской области.

«В Пушкино возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины в результате хлопка газового баллона», — говорится в публикации.

В сообщении уточняется, что взрыв произошел в одной из пожарных частей при проведении работ, связанных с обслуживанием баллона для дайвинга. В результате пострадал еще один сотрудник. Он госпитализирован, отметили в главке.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, устанавливаются все детали произошедшего. Дело стоит на контроле у пушкинского городской прокуратуры.

Подобный случай произошел в Новосибирске, где три человека пострадали в результате взрыва газового баллона в местном кафе. Их доставили в ожоговый центр для необходимой медицинской помощи. Предварительно установлено, что причиной ЧП стала разгерметизация баллона.

Ранее несколько человек пострадали при взрыве газа в частном доме в Ингушетии.