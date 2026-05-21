Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

В московском метро обнаружили юношу без признаков жизни

В коллекторе метро Москвы нашли подростка без признаков жизни
Алексей Куденко/РИА Новости

Подросток не выжил после посещения метро в ночное время суток. Об этом сообщает управление МВД по Москве.

О произошедшем стало известно после того, как между станциями «Сокольники» и «Красносельская» обнаружили ботинок и сумку с паспортом.

Спустя некоторое время в коллекторе мерополитена обнаружили 17-летнего подростка без признаков жизни. Как выяснили полицейские, вместе с 18-летним другом ночью он залез в коллектор.

В какой-то момент молодой человек решил посмотреть на проезжавший поезд и открыл дверь в тоннель. В результате он получил серьезные травмы и не выжил.

«Его спутник попытался вытащить пострадавшего самостоятельно, но не смог», – сообщается в публикации.

В результате друг бросил юношу и никому не сказал о произошедшем.

18-летнего молодого человека привлекли к ответственности. За нарушение пропускного режима охраняемого объекта он получил штраф 75 тысяч рублей.

Ранее в метро Москвы студент не выжил, попав под поезд на станции «Белорусская».

 
Теперь вы знаете
Агрессивные подростки захватывают ТЦ. Кто такие фудкортницы и как пережить стычку с ними
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!