В московском метро обнаружили юношу без признаков жизни

В коллекторе метро Москвы нашли подростка без признаков жизни

Подросток не выжил после посещения метро в ночное время суток. Об этом сообщает управление МВД по Москве.

О произошедшем стало известно после того, как между станциями «Сокольники» и «Красносельская» обнаружили ботинок и сумку с паспортом.

Спустя некоторое время в коллекторе мерополитена обнаружили 17-летнего подростка без признаков жизни. Как выяснили полицейские, вместе с 18-летним другом ночью он залез в коллектор.

В какой-то момент молодой человек решил посмотреть на проезжавший поезд и открыл дверь в тоннель. В результате он получил серьезные травмы и не выжил.

«Его спутник попытался вытащить пострадавшего самостоятельно, но не смог», – сообщается в публикации.

В результате друг бросил юношу и никому не сказал о произошедшем.

18-летнего молодого человека привлекли к ответственности. За нарушение пропускного режима охраняемого объекта он получил штраф 75 тысяч рублей.

