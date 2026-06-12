У северных Курил произошло ощутимое землетрясение

В Тихом океане вблизи побережья северных Курил зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,4, его ощутили на Парамушире. Об этом РИА Новости сообщил начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

«Землетрясение магнитудой 4,4 с эпицентром в 105 км восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир произошло в 13:41 (5:41 мск) 12 июня. Очаг подземных толчков залегал на глубине 37 км под морским дном», — указала сейсмолог.

По данным Семеновой, сейсмическое явление ощутили в Северо-Курильске силой до 3 баллов, тревогу цунами не объявляли.

11 июня на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,6. Сейсмическое явление было зафиксировано в 194 км от Петропавловска-Камчатского.

В этот же день МЧС России по Камчатскому краю сообщило, что в акватории Тихого океана у берегов Камчатки произошло землетрясение, магнитуда составила 6,0. Землетрясение произошло на глубине 29 км. Эпицентр сейсмического события находился в акватории Тихого океана, в 42 км юго-западнее населенного пункта Никольское Алеутского муниципального округа.

Ранее стало известно, затронуло ли землетрясение на Филиппинах туристов из России.