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Общество

У берегов Камчатки произошло землетрясение

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,0
Uwe Anspach/Global Look Press

В акватории Тихого океана у берегов Камчатки произошло землетрясение, магнитуда составила 6,0. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Камчатскому краю в мессенджере «Макс».

«В акватории Тихого океана зарегистрировано ощущаемое сейсмособытие», — говорится в публикации.

Землетрясение произошло на глубине 29 км. Эпицентр сейсмического события находился в акватории Тихого океана, в 42 км юго-западнее населенного пункта Никольское Алеутского муниципального округа.

«Магнитуда составила 6.0. В указанном населенном пункте подземные толчки могли ощущаться жителями силой до трех баллов», — добавили в ведомстве.

Никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. Угроза цунами не объявлялась.

10 июня в районе Приморья произошло землетрясение магнитудой 5,7. Подземные толчки были зафиксированы в 13:34 (мск) в 255 км к северо-востоку от города Находка, население которого составляет около 150 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 362 км.

Ранее стало известно, затронуло ли землетрясение на Филиппинах туристов из России.

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