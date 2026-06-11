На Камчатке произошло еще одно землетрясение

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

Сейсмическое явление зафиксировали в 194 км от Петропавловска-Камчатского.

«Магнитуда — 5,6, эпицентр землетрясения находился в 194 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 41 км», — уточнили в учреждении.

11 июня МЧС России по Камчатскому краю в мессенджере «Макс» сообщило, что в акватории Тихого океана у берегов Камчатки произошло землетрясение, магнитуда составила 6,0. Землетрясение произошло на глубине 29 км. Эпицентр сейсмического события находился в акватории Тихого океана, в 42 км юго-западнее населенного пункта Никольское Алеутского муниципального округа.

10 июня в районе Приморья произошло землетрясение магнитудой 5,7. Подземные толчки были зафиксированы в 13:34 (мск) в 255 км к северо-востоку от города Находка, население которого составляет около 150 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 362 км.

Ранее стало известно, затронуло ли землетрясение на Филиппинах туристов из России.