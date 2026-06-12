Восемь российских аэропортов приостановили работу

Росавиация: в восьми аэропортах России введены ограничения на полеты

В восьми российских аэропортах были введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация в Telegram-канале.

«Аэропорты Волгоград, Казань, Нижнекамск (Бегишево), Пенза, Самара (Курумоч), Саратов (Гагарин), Ульяновск (Баратаевка), Чебоксары. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

В Росавиации добавили, что такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

10 июня рейсы в московских аэропортах «Домодедово» и «Жуковский» принимались и отправлялись только с разрешения властей. Это было связано с ограничениями на полеты над авиагаванями.

В этот же день мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны перехватили несколько беспилотников на подлете к столице.

Ранее пилоты двух самолетов увидели дрон в районе московского аэропорта.