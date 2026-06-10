Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Армия

Силы ПВО сбили еще четыре беспилотника на подлете к Москве

Собянин сообщил о ликвидации 43 беспилотников, летевших на Москву
Naypong Studio/Shutterstock/FOTODOM

Силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили еще четыре беспилотника на подлете к Москве. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин в «Максе».

«Атака четырех беспилотников отражена силами ПВО Минобороны», — написал он.

На месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб, добавил Собянин.

Ранним утром 10 июня российские регионы подверглись массированной атаке беспилотных летательных аппаратов, в результате чего пострадали различные объекты инфраструктуры. В пяти регионах объявлена ракетная опасность.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что при беспилотной атаке на регион произошел пожар на двух объектах инфраструктуры в Камешковском и Александровском округах.

Кроме того, емкость с топливом загорелась в Миллеровском районе Ростовской области.

Ранее в Кремле прокомментировали продолжающиеся атаки украинских БПЛА в России.

 
Теперь вы знаете
Подрыв авто в Подмосковье, новые законы и разблокировка Roblox. Главное за 9 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!