Силы ПВО сбили еще четыре беспилотника на подлете к Москве

Собянин сообщил о ликвидации 43 беспилотников, летевших на Москву

Силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили еще четыре беспилотника на подлете к Москве. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин в «Максе».

«Атака четырех беспилотников отражена силами ПВО Минобороны», — написал он.

На месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб, добавил Собянин.

Ранним утром 10 июня российские регионы подверглись массированной атаке беспилотных летательных аппаратов, в результате чего пострадали различные объекты инфраструктуры. В пяти регионах объявлена ракетная опасность.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что при беспилотной атаке на регион произошел пожар на двух объектах инфраструктуры в Камешковском и Александровском округах.

Кроме того, емкость с топливом загорелась в Миллеровском районе Ростовской области.

Ранее в Кремле прокомментировали продолжающиеся атаки украинских БПЛА в России.