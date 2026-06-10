Аэропорты Домодедово и Жуковский возобновили работу с ограничениями

Аэропорты Домодедово и Жуковский принимают и отправляют рейсы по согласованию

Московские аэропорты «Домодедово» и Жуковский принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование неба над авиагаванями. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в мессенджере «Макс».

Отмечается, что возможны корректировки в расписании части рейсов. Статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропортов.

В ведомстве добавили, что ограничительные меры были приняты для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

Утром 10 июня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны перехватили несколько беспилотников на подлете к столице.

В Минобороны РФ сообщили, что средства противовоздушной обороны в ночь на 10 июня перехватили и уничтожили 326 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России, в том числе над Московским регионом.

Ранее в Кремле прокомментировали продолжающиеся атаки украинских БПЛА в России.