В Пензенской области ввели план «Ковер»

На территории Пензенской области введен план «Ковер». Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

«Действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

10 июня рейсы в московских аэропортах «Домодедово» и «Жуковский» принимались и отправлялись только с разрешения властей. Это было связано с ограничениями на полеты над авиагаванями.

В этот же день мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны перехватили несколько беспилотников на подлете к столице.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов.

Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Ранее туриста задержали из-за фото самолетов, сделанных в аэропорту Крита.