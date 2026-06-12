Россияне будут отдыхать с 12 по 14 июня

В России начались длинные выходные, граждане будут отдыхать с 12 по 14 июня. Об этом в беседе с РИА Новости напомнила доцент кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Мария Кутарова.

Она отметила, что День России в 2026 году выпадает на пятницу, поэтому к нему автоматически присоединяются суббота и воскресенье.

8 мая сообщалось, что россиян на пятидневке летом ждут 65 рабочих дней и 27 выходных дней. Это самое длинное рабочее лето за последние три года, рассказала директор департамента по работе с персоналом Российского общества «Знание» Маргарита Богданова-Шемраева.

Как сообщал вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян, самым популярным направлением у российских туристов в трехдневные выходные в июне стала Москва, а лидерами среди зарубежных направлений остаются Турция и Белоруссия.

Ранее был назван главный приоритет россиян в отпуске.