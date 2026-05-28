Россиян ожидает самое длинное рабочее лето за три года

Богданова-Шемраева: в этом году летом будет 65 рабочих дней

Россиян ожидает самое длинное рабочее лето за последние три года, в этом году оно составит 65 рабочих дней. Об этом РИА Новости рассказала директор департамента по работе с персоналом Российского общества «Знание» Маргарита Богданова-Шемраева.

Она добавила, что подобный показатель ожидается при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями. При этом россияне будут отдыхать 27 дней.

По ее словам, в прошлые годы летний рабочий график был мягче. Так, летом 2025 года граждане отдыхали 29 дней и работали 63 дня, а в 2024 году - 28 дней при 64 рабочих днях.

Богданова-Шемраева отметила, что наиболее интенсивным месяцем станет июль с 23 рабочими днями.

До этого депутат Государственной думы Николай Новичков заявил, что продолжительность ежегодного отпуска нужно увеличить с 28 до 35 дней, в том числе для компенсации выходных, которые теряются внутри отпуска. Парламентарий считает, что такое количество дней даст возможность россиянам полноценно отдохнуть, восстановить силы. По его мнению, мера предотвратит профессиональное выгорание.

