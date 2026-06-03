Названы самые популярные туристические направления у россиян на длинные выходные

Самым популярным направлением у российских туристов в трехдневные выходные в июне стала Москва, а лидерами среди зарубежных направлений остаются Турция и Беларусь. Об этом радио Sputnik сообщил вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.

«Во внутреннем туризме номер один — это будет теплая, красивая Москва. Номер два с очень маленьким отрывом Петербург. Там сейчас белые ночи. Но Петербург отпугивает на эти длинные выходные людей ценой, потому что сейчас там и Алые паруса, и Петербургский экономический форум, там много совпадений. Отели подняли цены, кто в два раза, кто в три, а кто и в пять раз. Это очень многих отпугивает людей», — рассказал специалист.

Он добавил, что на третье строчке в топе самых востребованных направлений в России расположился Краснодарский край. Путешественники планируют провести трехдневные выходные в Сочи, Анапе, Туапсе и Геленджике. Следующим по популярности оказался Крым, а пятое место делят между собой Калининград, Байкал и Алтай.

Турэксперт добавил, что лидерами среди заграничных направлений стали Беларусь и Турция. Следующими в топе зарубежных направлений оказались Абхазия, Армения, Грузия, Узбекистан и Казахстан. А помимо Турции российские туристы планируют отдых в Египте, Таиланде, Китае и Вьетнаме.

До этого стало известно, что в планах россиян на летний отпуск по-прежнему заметно лидирует пляжный отдых. Главным фаворитом остается Турция: ее доля в бронированиях немного выросла, несмотря на увеличение среднего чека. При этом часть спроса постепенно смещается в сторону азиатских направлений — в пятерку популярных стран вошли Китай и Вьетнам.

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