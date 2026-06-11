В Воронежской области живодер забил арматурой трех собак и покалечил еще одну

В Воронежской области 52-летнего мужчину обвинили в жестоком обращении с животными. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел в апреле в селе Еленовка. Пьяный местный житель схватил кусок арматуры и набросился на бездомных животных.

Живодер жестоко избил их арматурой, три собаки в результате не выжили. Еще одна получила тяжелые увечья. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 245 УК РФ. В данный момент материалы направлены в суд. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

До этого живодер жестоко избил болонку и выбросил ее в мусорный бак в Коми. В результате правоохранителям удалось установить, что к случившемуся причастен 38-летний местный житель.

Ранее на Урале волонтеры спасли собаку, привязанную цепью к железнодорожным путям.