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Общество

Живодер забил арматурой трех собак и покалечил еще одну в Воронежской области

В Воронежской области живодер забил арматурой трех собак и покалечил еще одну
Shutterstock/Kosobu

В Воронежской области 52-летнего мужчину обвинили в жестоком обращении с животными. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел в апреле в селе Еленовка. Пьяный местный житель схватил кусок арматуры и набросился на бездомных животных.

Живодер жестоко избил их арматурой, три собаки в результате не выжили. Еще одна получила тяжелые увечья. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 245 УК РФ. В данный момент материалы направлены в суд. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

До этого живодер жестоко избил болонку и выбросил ее в мусорный бак в Коми. В результате правоохранителям удалось установить, что к случившемуся причастен 38-летний местный житель.

Ранее на Урале волонтеры спасли собаку, привязанную цепью к железнодорожным путям.

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