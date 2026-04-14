В Коми живодер жестоко избил болонку и выбросил ее в мусорный бак

В Коми мужчина жестоко избил маленькую собаку, а затем выбросил ее в мусорный бак. Об этом сообщает ОМВД России по Печоре.

В одном из дворов города Печора в мусорном баке обнаружили избитую живодером собаку породы болонка — она выжила, несмотря на раны на теле. Полицейские сразу же организовали проверку по факту произошедшего.

В результате правоохранителям удалось установить, что к случившемуся причастен 38-летний местный житель. Сейчас проводятся необходимые процессуальные действия, по результатам проверки стражами порядка будет принято процессуальное решение. Отмечается, что жестокое обращение с животными влечет ответственность по статье 245 УК РФ.

