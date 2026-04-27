На Урале волонтеры спасли собаку, привязанную цепью к железнодорожным путям

«Зоопатруль»/VK

В Свердловской области волонтеры спасли собаку, которую привязали двухметровой цепью к железнодорожным путям. Об этом рассказали в группе «Зоопатруль» во «ВКонтакте».

В пятницу, 24 апреля, житель поселка Октябрьский заметил собаку на мосту над Челябинским трактом, где ходят только грузовые поезда, и сообщил координаты администраторам группы «Зооспас в Екатеринбурге».

Волонтер Евгений Зенков передал сигнал машинистам и активистам из местного сообщества «Зоопатруль | Арамиль». Они прибыли на место через полчаса, к тому моменту один состав уже остановился, и машинист бежал отвязывать собаку. Однако приближался второй поезд, который тоже успел затормозить.

Машинист отметил, что живодеры нарочно привязали цепь вокруг опоры и к тугому ошейнику собаки. Ее описывают как крупную, «очень добрую и терпеливую» собаку уличного содержания в возрасте около трех лет. У нее выявили перелом пальца и резаную рану с абсцессом.

Сейчас собака находится на передержке. Зоозащитники разыскивают бывших владельцев животного и ищут для него новый дом. Они надеются привлечь к уголовной ответственности тех, кто подверг собаку опасности. Виновным также может грозить наказание за повреждение путей сообщения (ст. 267 УК РФ).

Ранее на Кубани живодер засунул собаку в мешок и избил ее железной трубой на глазах у соседей.

 
