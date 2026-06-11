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Общество

Самолет Turkish Airlines снес антенну радара в аэропорту Антальи

Самолет врезался в мачту наземного радара в аэропорту Антальи
Telegram-канал «SHOT»

Самолет Turkish Airlines, совершавший рейс из Стамбула в Анталью, столкнулся с мачтой наземного радара. Об этом сообщает РИА Новости.

«Самолет, выполнявший рейс из Стамбула в Анталью, после приземления в Анталье во время рулежки к гейту задел правым крылом антенну радара», — говорится в сообщении компании.

По информации авиакомпании, пассажиры ощутили сильный удар. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы. Самолет получил значительные повреждения.

Все 267 пассажиров были успешно эвакуированы. Предварительно сообщается, что один из них получил легкие травмы, но госпитализация не потребовалась.

В настоящее время проводятся расследования для выяснения обстоятельств произошедшего.

В начале июня в итальянском муниципалитете Вальбрембо потерпел крушение легкомоторный самолет с двумя людьми на борту. Инцидент произошел в ходе учебного полета: 25-летний инструктор получил несовместимые с жизнью травмы, ученик пострадал и был доставлен в больницу с тяжелыми ранениями.

Ранее американский военный самолет экстренно сел в Дрездене.

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