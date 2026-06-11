В Краснодаре обломки БПЛА вызвали пожар в многоэтажке

Кондратьев: жилой дом в Краснодаре загорелся от обломков БПЛА, пострадали люди

Обломки беспилотника попали в многоквартирный дом в Краснодаре, в результате чего произошел пожар. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

По его словам, пострадали два человека. Им была оказана вся необходимая помощь.

Также налету дронов подвергся Северский район, где пострадал один человек.

«Там зафиксированы повреждения нескольких частных домовладений», — написал Кондратьев.

Он отметил, что Краснодарский край продолжает отражать атаку Вооруженных сил Украины. На территории региона объявлена беспилотная опасность.

Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.

До этого оперативный штаб Кубани сообщил, что обломки беспилотников упали на территории нефтеперерабатывающего завода в поселке Афипском, в результате чего начался пожар. Также обломки сбитых БПЛА были обнаружены по трем адресам в частном секторе. В одном из домовладений загорелась хозяйственная постройка. В другом доме взрывной волной выбило стекла. Кроме того, в результате падения обломков была нарушена газовая магистраль.

Также в ночь на 11 июня губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил об отражении атаки украинских беспилотников на город. По его словам, российские военные сбили более 20 БПЛА в районе Северной стороны, Севастопольской бухты, парка Победы, Балаклавы и мыса Фиолент.

Ранее дипломат допустил расширение списка с адресами производств БПЛА для Украины в Европе.