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Оперштаб опубликовал кадры с последствиями ночной атаки ВСУ в Краснодаре

Оперштаб: в Краснодаре в результате атаки ВСУ произошел пожар в двух квартирах
Оперативный штаб Краснодарского края

В двух квартирах многоэтажного жилого дома в Краснодаре произошел пожар в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил оперативный штаб региона в Telegram-канале.

На кадрах с места происшествия, появившихся в сети, можно увидеть последствия атаки. Повреждения, в частности, получил фасад многоквартирного дома: на первых этажах от стен практически полностью отошли облицовочные панели. В некоторых окнах выбиты стекла. На месте работают экстренные службы, в том числе пожарные. Местность огородили лентой.

До этого губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что под удар украинских беспилотников попал Северский район. На всей территории региона была объявлена беспилотная опасность. По словам губернатора, кроме многоквартирного дома пострадали несколько частных домовладений, трое человек ранены. Им оказывают медицинскую помощь. Кондратьев призвал жителей края сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.

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