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Общество

Лидера организации «Русские» исключили из списка экстремистов

Росфинмониторинг исключил Александра Поткина из списка экстремистов
Алексей Никольский/РИА «Новости»

Лидер националистической организации «Русские» (признана экстремистской в России) Александр Поткин, также известный как Александр Белов, исключен из перечня террористов и экстремистов. Об этом свидетельствуют данные на сайте Росфинмониторинга.

В ведомстве пояснили ТАСС, что что исключать людей из перечня разрешает пункт 2.2 статьи 6 федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма», а именно его подпункт 8 — в случае, когда есть документы о погашении или снятии судимости. Поткина убрали из списка после того, как компетентные органы сообщили, что срок его судимости истек, уточнили в ведомстве.

В августе 2016 года Поткина осудили по нескольким статьям уголовного кодекса, включая разжигание межнациональной розни и создание экстремистского сообщества. Его приговорили к 7,5 года колонии общего режима, однако в конце марта 2018 года Мосгорсуд смягчил наказание до 3,5 лет. Все это время националист находился в СИЗО. В апреле 2018 года срок по делу об экстремизме истек, после чего Поткина перевели под домашний арест в рамках нового уголовного преследования, а затем отпустили под подписку о невыезде. По версии следствия, в 2022 году Поткин покинул Россию, нарушив подписку.

В 2024 году Замоскворецкий районный суд Москвы заочно арестовал Поткина, который находился в федеральном и международном розыске. Следственный комитет обвинял националиста в отмывании похищенных средств по делу 2015 года. Тогда Поткин пытался сменить собственников компаний, владеющих земельными участками в Домодедовском районе Подмосковья, используя деньги, украденные у вкладчиков казахстанского банка.

Ранее в Росфинмониторинге рассказали, сколько человек исключили из перечня террористов.

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