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Суд в Москве заочно арестовал националиста Поткина

Суд заочно арестовал находящегося в розыске националиста Поткина

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Илья Питалев/РИА Новости

Замоскворецкий районный суд Москвы заочно арестовал находящегося в федеральном и международном розыске националиста Александра Поткина (Белова). Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Следственный комитет России обвиняет Поткина в отмывании похищенных средств по делу 2015 года. Тогда он пытался сменить собственников компаний, владеющих земельными участками в Домодедовском районе Подмосковья, используя деньги, украденные у вкладчиков казахстанского банка.

В свою очередь, адвокат обвиняемого Игорь Поповский назвал формальным рассмотрение в суде ходатайства представителя следственного управления СКР по Центральному административному округу Москвы. На его взгляд, следствие неверно квалифицировало действия его подзащитного. Из-за этого дело об отмывании средств уже дважды возвращалось в прокуратуру.

Суд вынес постановление о заочном аресте Поткина на два месяца с момента его задержания в России или выдачи из-за границы.

Поткин был осужден за отмывание похищенных средств в августе 2016 года. После выхода на свободу он получил новые обвинения, но нарушил подписку о невыезде и покинул Россию.

Ранее главу украинского города Ровно объявили в розыск в России.

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