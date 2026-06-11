В Татарстане двое мужчин не выжили во время работ в канализации

В Татарстане двое мужчин в возрасте 24 и 29 лет не выжили во время работ в канализации. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел 11 июня в Нижнекамском районе, когда бригада подрядной организации ООО «ЭГГ» выполняла геодезические работы в канализации. Двое рабочих спустились вниз и не выбрались обратно. Что именно произошло, не уточняется, однако они оба не выжили.

На место происшествия выехал зампрокурора города Линар Салахутдинов. По факту произошедшего организовали проверку соблюдения требований охраны труда. Прокуратура поставила на контроль ход мероприятий.

До этого рабочий не выжил, когда башенный кран опрокинуло ветром на стройке в Астрахани. Сотрудники правоохранительных органов организовали проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 143 УК РФ.

Ранее в Москве на рабочих рухнули стройматериалы.