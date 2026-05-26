Рабочий не выжил, когда башенный кран опрокинуло ветром на стройке в Астрахани

В Астрахани рабочий не выжил, когда башенный кран на стройке опрокинуло ветром
СУ СК РФ по Астраханской области

В Астрахани башенный кран на стройплощадке опрокинуло сильным ветром, один рабочий не выжил. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 26 мая на одной из стройплощадок. Предварительно, башенный кран упал из-за сильного ветра, когда внутри кабины находился машинист. В результате мужчина не выжил.

Сотрудники правоохранительных органов организовали проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 143 УК РФ — нарушение требований охраны труда. Детали и обстоятельства случившегося в данный момент устанавливаются.

До этого в Москве на рабочих рухнули стройматериалы. В результате двое мужчин получили несовместимые с жизнью травмы.

Ранее в Татарстане рабочего раздавило ковшом экскаватора.

 
