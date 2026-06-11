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Общество

Названы сроки восстановления музея обороны Севастополя после атаки ВСУ

РИА: музей обороны Севастополя будут восстанавливать примерно пять лет
razvozhaev/MAX

Восстановление атакованного дроном Вооруженных сил Украины (ВСУ) здания музея обороны Севастополя и самой панорамы потребует ориентировочно пять лет. Об этом рассказал РИА Новости директор музея Михаил Смородкин.

По словам Смородкина, при восстановлении полотна можно ориентироваться на опыт советских художников — у них эта работа заняла три года. Что касается здания, то, как отметил директор, его уже реставрировали с 2022 по 2024 год, и тогда процесс занял чуть больше двух лет. Он пояснил, что эти работы нельзя проводить одновременно — сначала нужно восстановить здание, а затем приступать к картине.

«То есть примерно пять лет может потребоваться на восстановление и реставрацию панорамы», — сказал Смородкин.

Смородкин сообщал, что атакованное ВСУ здание музея-панорамы «Оборона Севастополя» практически полностью выгорело изнутри. По его словам, внутри выгорело все практически дотла, хотя предметный план местами сохранился — например, чугунные пушки. В пресс-службе музея уточнили, что из пожара удалось спасти 10 фрагментов копии исторического полотна. Оригинал не пострадал, так как в музее была представлена восстановленная версия 1954 года.

ВСУ нанесли удар по зданию в ночь на 10 июня. Пожару присвоили четвертый ранг, его потушили утром 11 июня. Панорама «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» — самый посещаемый объект музея-заповедника, созданный художником Францем Рубо в 1901 году. Здание серьезно пострадало в годы Великой Отечественной войны и было восстановлено в 1954 году. С тех пор там побывали более 40 млн посетителей.

Ранее в Совфеде допустили «симметричный ответ» на удар ВСУ по музею в Севастополе.

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