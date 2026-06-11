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Общество

Музей-панорама в Севастополе почти целиком выгорел изнутри после удара ВСУ

РИА Новости: здание музея «Оборона Севастополя» почти полностью выгорело внутри
ГУ МЧС России по г. Севастополю

Атакованное ВСУ здание музея-панорамы «Оборона Севастополя» практически полностью выгорело изнутри. Об этом сообщил РИА Новости директор музея Михаил Смородкин.

«Внутри там выгорело все практически дотла. Предметный план — частично есть целые места. Предметный план состоит из разных материалов, в том числе из чугунных пушек, которые сохранились», — сказал Смородкин журналистам.

В пресс-службе музея уточнили, что из пожара удалось спасти 10 фрагментов копии исторического полотна. Оригинал не пострадал, так как в музее была представлена восстановленная версия, написанная в 1954 году группой советских художников.

Удар беспилотником с кумулятивным зарядом был нанесен по зданию музея в ночь на 10 июня. Возникшему в результате пожару присвоили четвертый ранг, его потушили утром 11 июня. Никто не пострадал.

Панорама «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» была самым посещаемым объектом музея-заповедника. Ее создал художник Франц Рубо в 1901 году. Здание получило серьезные повреждения во время Великой Отечественной войны и было восстановлено в 1954 году. С тех пор там побывали более 40 млн посетителей.

Ранее в Совфеде допустили «симметричный ответ» на удар ВСУ по музею в Севастополе.

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