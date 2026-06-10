В Совфеде допустили «симметричный ответ» на удар ВСУ по музею в Севастополе

После атаки ВСУ на здание музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» от России может последовать симметричный ответ по Киеву. Об этом в своем Telegram-канале написал первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

«В качестве симметричного ответа на уничтожение панорамы музея «Оборона Севастополя 1854-55 годов» Россия могла бы нанести удары по тем местам, которые чувствительны для врага», — написал Джабаров.

Он отметил, что некоторые эксперты не видят смысла в ударах по Банковой улице или Верховной раде в Киеве, ведь там «все равно никого нет». Парламентарий подчеркнул, что такой удар «повлияет на психологию тех же киевлян». Джабаров допустил осознание того, что «пребывание нацистской власти в Киеве не в их интересах».

В ночь на 10 июня беспилотник ВСУ повредил музей-панораму «Оборона Севастополя 1854–1855 годов». В результате атаки загорелась крыша здания. Пожару был присвоен четвертый ранг сложности.

Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, это не просто музей, а символ стойкости, который уже не раз принимал на себя удары врага. Он напомнил, что в ходе обороны Севастополя в годы Великой Отечественной войны здание подверглось массированной бомбардировке немецкой авиации, и сегодня властям города снова приходится стоять на защите наследия. Что известно об атаке ВСУ и как на нее отреагировали в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД России назвали атаку Украины на музей в Севастополе актом варварства.