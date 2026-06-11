В Донецке люди пострадали из-за детонации взрывоопасного предмета

Кулемзин: в Донецке при детонации взрывоопасного предмета ранены двое мужчин

В Кировском районе Донецка двое мирных жителей получили ранения при детонации взрывоопасного предмета. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.

«По поступившей информации, в Кировском районе в результате детонации взрывоопасного предмета пострадали двое мужчин», — говорится в публикации.

Кулемзин уточнил, что пострадавшим оказана вся необходимая медицинская помощь.

11 июня временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, а трое ранены в результате нового удара украинских войск по поселку Белая Березка.

До этого глава Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что десять многоэтажек и пять частных домов получили повреждения во время атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город.

Ранее эксперт объяснил, кто стоит за ударом по зданию панорамы «Оборона Севастополя».