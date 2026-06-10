Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Политика

Эксперт объяснил, кто стоит за ударом по зданию панорамы «Оборона Севастополя»

Военэксперт Дандыкин: за атакой на здание панорамы в Севастополе стоит Лондон
Михаил Мокрушин/РИА Новости

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с mk.ru прокомментировал атаку украинских войск на здание музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 годов». По его мнению, для Киева Крым и Севастополь — это «заноза», которая не дает покоя.

«За ударом по панораме «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» стоят кураторы [украинского лидера Владимира] Зеленского и, прежде всего, британцы, инициаторы Крымской войны. И цель эту они выбирали совместно. Я хочу напомнить, что в Киеве есть Музей советской оккупации. Очень хорошая цель», — сказал Дандыкин.

Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в свою очередь выразил мнение, что на Украине «принципиально не помнят» свою историю, своих предков.

Украинский беспилотник ударил по зданию музея — одного из главных символов города и объекта культурного наследия — в ночь на 10 июня. В результате начался пожар, которому присвоили 4-й ранг сложности. Исторические фрагменты панорамы авторства Франца Рубо не пострадали, но воссозданное после ВОВ полотно «практически уничтожено». Что известно об атаке и как на нее отреагировали в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на подлете к Москве были сбиты беспилотники.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как понять, не слишком ли много денег вы откладываете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!