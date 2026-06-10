Эксперт объяснил, кто стоит за ударом по зданию панорамы «Оборона Севастополя»

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с mk.ru прокомментировал атаку украинских войск на здание музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 годов». По его мнению, для Киева Крым и Севастополь — это «заноза», которая не дает покоя.

«За ударом по панораме «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» стоят кураторы [украинского лидера Владимира] Зеленского и, прежде всего, британцы, инициаторы Крымской войны. И цель эту они выбирали совместно. Я хочу напомнить, что в Киеве есть Музей советской оккупации. Очень хорошая цель», — сказал Дандыкин.

Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в свою очередь выразил мнение, что на Украине «принципиально не помнят» свою историю, своих предков.

Украинский беспилотник ударил по зданию музея — одного из главных символов города и объекта культурного наследия — в ночь на 10 июня. В результате начался пожар, которому присвоили 4-й ранг сложности. Исторические фрагменты панорамы авторства Франца Рубо не пострадали, но воссозданное после ВОВ полотно «практически уничтожено». Что известно об атаке и как на нее отреагировали в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на подлете к Москве были сбиты беспилотники.