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Армия

В Брянской области мужчина погиб в результате удара украинских войск

Ковальчук: в Брянской области мужчина погиб и трое ранены при ударе ВСУ
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Мужчина погиб и трое ранены при новом ударе украинских войск по поселку Белая Березка в Брянской области. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук в мессенджере «Макс».

«Еще одна бесчеловечная атака ВСУ по Белой Березке. В результате варварского удара по мирным жителям погиб мужчина. Трое ранены», — написал он.

По словам Ковальчука, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Медработники делают все возможное, чтобы помочь раненым.

Незадолго до этого врио губернатора сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированный удар по поселку Белая Березка в Брянской области. По предварительным данным, повреждено 10 многоквартирных домов и три частных, здание администрации.

Как уточнил Ковальчук, обстрел велся по домам мирных жителей при помощи реактивной системы залпового огня «Град».

Также 11 июня в пресс-службе администрации города — спутника Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Энергодара заявили, что населенный пункт обесточен уже более суток из-за атак украинских войск на энергетическую систему региона.

Ранее беспилотник ВСУ атаковал бензовоз на заправке в Херсонской области.

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