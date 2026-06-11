На имущество обвиняемых по делу «Русагро» наложен арест на сумму более 550 млрд рублей

МВД: имущество обвиняемых по делу «Русагро» на 550 млрд рублей арестовали

На имущество обвиняемых по делу «Русагро» наложили арест на сумму свыше 550 млрд рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МВД РФ.

«В результате организованной следователями и сотрудниками ФСБ России работы по защите имущественных прав и законных интересов потерпевших на имущество обвиняемых на сумму более 550 млрд рублей был наложен арест», — сказали в ведомстве.

Уточняется, что по иску Генпрокуратуры РФ оно обращено в доход государства.

11 июня сообщалось, что в отношении основателя «Русагро» Вадима Мошковича, бывшего гендиректора холдинга Максима Басова и экс-вице-губернатора Тамбовской области Сергея Иванова генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о коррупции.

2 июня Генпрокуратура подала новый иск к Басову, требуя изъять в доход государства более 1,2 миллиарда рублей.

В ведомстве считают, что заработанные экс-гендиректором холдинга средства после увольнения из «Русагро» смешались с доходами, полученными им еще в корпорации.

Кроме того, ответчиком по иску была привлечена супруга Мошковича Наталья Быковская. У нее ГП РФ намерена конфисковать $100 тыс и три миллиона рублей.

Ранее суд лишил имущества семью «золотой судьи».