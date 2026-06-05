Суд лишил имущества семью «золотой судьи»

Октябрьский районный суд Краснодара обратил в доход государства имущество бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой, членов ее семьи и аффилированных лиц. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Поводом для иска стали сведения о несоблюдении Хахалевой антикоррупционных запретов и обязанностей судей. Установлено, что в период своих полномочий она через судебные механизмы распределяла высоколиквидные сельхозугодья региона в пользу компаний, связанных с ее мужем Робертом. Таким образом семья завладела земельным фондом площадью более 12,5 тыс. гектаров. Суд считает, что это позволило им обогащаться и приобретать дорогостоящее имущество, транспортные средства и предметы роскоши.

Утверждается, что помогала Хахалевой ее сестра Наталия, которая, будучи судьей Арбитражного суда Краснодарского края, участвовала в освобождении аффилированных Роберту компаний от уплаты в бюджет многомиллионных налогов и других обязательных платежей.

Суд удовлетворил иск и обратил в доход государства доли в уставном капитале четырех коммерческих организаций, 73 земельных участка, около 100 жилых и нежилых зданий и помещений, а также денежные средства на счетах ответчиков на сумму более ₽15,5 млн.

Елена Хахалева была задержана в аэропорту Баку в январе 2025 года по запросу России. Ей предъявили обвинения в мошенничестве и служебном подлоге. В мае того же года она покинула Азербайджан и отправилась в другую страну. Ее объявили в международный розыск.

Ранее в деле «золотой судьи» обнаружили новый криминальный след.