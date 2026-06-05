Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Суд лишил имущества семью «золотой судьи»

Суд обратил в доход государства имущество экс-судьи Хахалевой и ее семьи
24krasnodar.ru

Октябрьский районный суд Краснодара обратил в доход государства имущество бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой, членов ее семьи и аффилированных лиц. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Поводом для иска стали сведения о несоблюдении Хахалевой антикоррупционных запретов и обязанностей судей. Установлено, что в период своих полномочий она через судебные механизмы распределяла высоколиквидные сельхозугодья региона в пользу компаний, связанных с ее мужем Робертом. Таким образом семья завладела земельным фондом площадью более 12,5 тыс. гектаров. Суд считает, что это позволило им обогащаться и приобретать дорогостоящее имущество, транспортные средства и предметы роскоши.

Утверждается, что помогала Хахалевой ее сестра Наталия, которая, будучи судьей Арбитражного суда Краснодарского края, участвовала в освобождении аффилированных Роберту компаний от уплаты в бюджет многомиллионных налогов и других обязательных платежей.

Суд удовлетворил иск и обратил в доход государства доли в уставном капитале четырех коммерческих организаций, 73 земельных участка, около 100 жилых и нежилых зданий и помещений, а также денежные средства на счетах ответчиков на сумму более ₽15,5 млн.

Елена Хахалева была задержана в аэропорту Баку в январе 2025 года по запросу России. Ей предъявили обвинения в мошенничестве и служебном подлоге. В мае того же года она покинула Азербайджан и отправилась в другую страну. Ее объявили в международный розыск.

Ранее в деле «золотой судьи» обнаружили новый криминальный след.

 
Теперь вы знаете
Тарелка с надписью Russia в кукурузном поле. Что скрывается в рассекреченных архивах ФБР и Пентагона про НЛО
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!