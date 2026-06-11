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Общество

Дело основателя «Русагро» передано в суд после утверждения обвинения генпрокуратурой

Генпрокуратура утвердила обвинение в отношении основателя «Русагро» Мошковича
Maxim Shemetov/Reuters

В отношении основателя «Русагро» Вадима Мошковича, бывшего гендиректора холдинга Максима Басова и экс-вице-губернатора Тамбовской области Сергея Иванова генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о коррупции, заявил «Интерфакс» адвокат Мошковича Александр Аснис.

«Защита подтверждает, что обвинительное заключение по делу утверждено», — отметил он.

По его словам, теперь материалы передадут для рассмотрения по существу в Замоскворецкий суд Москвы.

В окончательной редакции Мошковичу и Басову предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159), в злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 33 - ч. 2 ст. 201 УК РФ). Основателю «Русагро» также вменяется дача взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Иванову также предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Известно, что уголовное дело связано с хищениями при покупке «Русагро» акций холдинга «Солнечные продукты», но свою вину фигуранты дела не признают. Правоохранительные органы установили, что ущерб по делу составляет порядка 50 млрд рублей.

До этого генпрокуратура подала новый иск к бывшему гендиректору холдинга «Русагро» Максиму Басову, требуя изъять в доход государства более 1,2 миллиарда рублей. В ведомстве считают, что заработанные Басовым средства после увольнения из «Русагро» смешались с доходами, полученными им еще в корпорации.

Ранее суд передал в доход государства имущество Мошковича, включая акции «Русагро».

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