Генпрокуратура просит конфисковать 1,2 млрд рублей у экс-гендиректора «Русагро»

Генеральная прокуратура (ГП) России подала новый иск к бывшему гендиректору холдинга «Русагро» Максиму Басову, требуя изъять в доход государства более 1,2 миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что заявление направили в суд 1 июня. В Генпрокуратуре считают, что заработанные Басовым средства после увольнения из «Русагро» смешались с доходами, полученными им еще в корпорации.

Также ответчиком по иску была привлечена супруга основателя агрохолдинга Вадима Мошковича Наталья Быковская. У нее прокуратура намерена конфисковать 100 тысяч долларов и три миллиона рублей.

В январе следственный департамент МВД завершил расследование уголовного дела в отношении основателя холдинга «Русагро» Мошковича и Басова.

Мошкович и Басов были задержаны и арестованы в конце марта 2025 года. В офисах холдинга «Русагро» прошли обыски и выемка документов. Фигурантам предъявили обвинения по статьям 159 и 201 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере и злоупотребление полномочиями. Позднее стало известно о возбуждении еще одного уголовного дела о взяточничестве, фигурантом которого стал бывший заместитель главы администрации Тамбовской области Сергей Иванов.

По версии следствия, бизнесмены убедили основателя компании «Солнечные продукты» Владислава Бурова продать им 85% доли фирмы под предлогом инвестиций и восстановления платежеспособности. Но в результате обещанные инвестиции не были осуществлены. В результате предполагаемый ущерб оценивается в 30 млрд рублей. Уголовное дело возбуждено по заявлению Бурова. Обвиняемые свою вину не признают.

Ранее Мосгорсуд отказался выпустить основателя группы «Русагро» под залог.

 
