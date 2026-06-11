Россельхознадзор ввел новые ограничения на продукцию из Армении

Россельхознадзор с 12 июня ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ведомстве уточнили, что запрет будет действовать до выработки конкретного алгоритма по обеспечению безопасности и прослеживаемости отгружаемых товаров. Отмечается, что соответствующее решение принято в связи с систематическими выявлениями карантинных объектов.

Масштабные ограничения были введены Россией в отношении нескольких видов армянской продукции на фоне охлаждения отношений между странами из-за переориентации политического курса Армении в сторону Европы. В частности, Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в России всех партий минеральной воды «Джермук». Кроме того, Россельхознадзор со 2 июня ограничил ввоз косточковых плодов и винограда из Армении. В их числе вишня, черешня, абрикосы, сливы, персики и пр.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал компенсировать фермерам убытки за урожай, который они не смогут поставить в Россию из-за введенных Москвой ограничений.

Ранее Пашинян оценил решение России об ограничении ввоза цветов из Армении.