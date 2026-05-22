Пашинян оценил решение России об ограничении ввоза цветов из Армении

Пашинян назвал рабочей ситуацией запрет на ввоз цветов из Армении в Россию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал рабочей ситуацией решение России ограничить ввоз цветов из республики. Об этом пишет РИА Новости.

«Ограничения на несоответствующие фитосанитарным требованиям товары были всегда. Такие ситуации были десятки раз. Были и другие проблемы, связанные с другими товарами», — отметил глава правительства.

Как сказал Пашинян, соответствующие вопросы постоянно обсуждаются на саммитах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и заседаниях его межправительственного совета. В том числе стороны обмениваются информацией, касающейся вопроса происхождения товаров.

20 мая в пресс-службе Россельхознадзора заявили, что с 22 мая будет ограничен ввоз в страну армянских цветов. Мера продолжит действовать до окончания инспекции тепличных хозяйств. В ведомстве пояснили, что причиной послужило обнаружение зараженных цветов — их качество не соответствовало заявленным стандартам. До сих пор Армения поставляла в Россию такие цветы, как розы, гвоздики, герберы и альстромерии.

