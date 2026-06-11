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Общество

В Тобольске открыли мемориал участникам СВО

Мемориал героям СВО открыли на площади Памяти в Тобольске
Кадр из видео/Telegram-канал «ПЕТР ВАГИН | ГЛАВА ТОБОЛЬСКА»

На площади Памяти в Тобольске состоялось открытие мемориала, посвященного участникам специальной военной операции. Об этом сообщил глава города Петр Вагин в своем Telegram-канале.

Мемориал был возведен раньше запланированного срока. Одновременно с его строительством была благоустроена прилегающая территория: на площади обновили покрытие и заменили брусчатку.

В мероприятии приняли участие губернатор Тюменской области Александр Моор, депутат Государственной думы Николай Брыкин, почетный гражданин региона и Тобольска Юрий Конев, а также представители общественности и жители города.

По словам Александра Моора, новый мемориал станет местом проведения патриотических мероприятий и уроков мужества. Губернатор отметил, что памятник увековечивает память современных защитников Отечества и является символом уважения к российским военнослужащим.
Как сообщил глава региона, с начала специальной военной операции в муниципалитетах Тюменской области уже установлены 20 памятников и стел, посвященных участникам СВО.

До этого президент России Владимир Путин высоко оценил памятник «Защитникам Отечества» в центре Челябинска, посвященный героям Великой Отечественной войны и участникам СВО.

Ранее сообщалось, что в Петербурге хотят построить храм памяти участников СВО.

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