На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге хотят построить храм памяти участников СВО

РБК: в Петербурге согласовали строительство храма памяти участников СВО
close
Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга согласовал строительство храма Георгия Победоносца, посвященного памяти участников СВО и других защитников Отечества в Пушкинском районе города. Об этом пишет «РБК».

Высота храма составит 30 м, вид купола будет напоминать древнерусские шлемы. Рядом с храмом будет возведена трапезная, мемориальная аллея, звонница, а также обустроят автостоянку и велопарковку. Сейчас на месте будущего храма водружен крест и построена часовня.

Строительством церкви займется пушкинский Софийский собор, который в 2023 году выкупил для этого цели участок площадью более 3,6 тыс. кв. м на пересечении Детскосельского бульвара и Петербургского шоссе вблизи двух жилых домов. Несмотря на то, что около 300 активистов просили перенести храм на больший участок у мемориала в память обороны Санкт-Петербурга в 1941-1944 годах «Ополченцы» на Петербургском шоссе, их доводы были отклонены.

До этого в храме Москвы увековечили около 700 имен российских военкоров, освещавших Великую Отечественную войну, конфликты в Афганистане и Чечне, а также СВО.

Ранее в США Зеленского отправили помолиться в храм Вооруженных Сил России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами