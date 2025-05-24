В Петербурге хотят построить храм памяти участников СВО

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга согласовал строительство храма Георгия Победоносца, посвященного памяти участников СВО и других защитников Отечества в Пушкинском районе города. Об этом пишет «РБК».

Высота храма составит 30 м, вид купола будет напоминать древнерусские шлемы. Рядом с храмом будет возведена трапезная, мемориальная аллея, звонница, а также обустроят автостоянку и велопарковку. Сейчас на месте будущего храма водружен крест и построена часовня.

Строительством церкви займется пушкинский Софийский собор, который в 2023 году выкупил для этого цели участок площадью более 3,6 тыс. кв. м на пересечении Детскосельского бульвара и Петербургского шоссе вблизи двух жилых домов. Несмотря на то, что около 300 активистов просили перенести храм на больший участок у мемориала в память обороны Санкт-Петербурга в 1941-1944 годах «Ополченцы» на Петербургском шоссе, их доводы были отклонены.

До этого в храме Москвы увековечили около 700 имен российских военкоров, освещавших Великую Отечественную войну, конфликты в Афганистане и Чечне, а также СВО.

Ранее в США Зеленского отправили помолиться в храм Вооруженных Сил России.