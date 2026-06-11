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Общество

Синоптик рассказал о погоде в Москве в выходные

Синоптик Позднякова: на выходных в Москве ожидаются грозы, ливни и град
Кирилл Зыков/РИА Новости

В Москве на выходных ожидаются грозы, град и ливни. Об этом «Осторожно, Москва» заявила синоптик Татьяна Позднякова.

13 июня жара начнет спадать под влиянием западного циклона. Местами пройдут кратковременные дожди, ливни, грозы, возможен град. После выходных ожидается дневная температура около +20–22°C, ночная — до +15–16°C.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что на этой неделе в столице и Московской области днем воздух будет прогреваться до +27…+32°C, ночью температура будет варьироваться от +15 до +20°C.

До этого ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина сообщила, что в июле температура в столице будет примерно соответствовать климатической норме. Синоптик уточнила, что ночью она составит +11...16°C, а днем — +21...26°C. При этом Паршина не исключила похолоданий до +17...22°C в отдельные дни.

Ранее россиянам рассказали, куда поехать в отпуск, чтобы сбежать от жары.

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