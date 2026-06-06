Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Москвичам рассказали, чего ждать от погоды в июле

Синоптик Паршина: в июле температура в Москве будет около климатической нормы
Станислав Красильников/РИА Новости

В июле температура в столице будет примерно соответствовать климатической норме, заявила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

Синоптик уточнила, что ночью она составит +11...16°C, а днем — +21...26°C. При этом Паршина не исключила похолоданий до +17...22°C в отдельные дни.

До этого в Москве был объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за предстоящей жары. Предупреждение об опасных погодных условиях в столице будет действовать в понедельник и вторник, 8 и 9 июня. В эти дни воздух может прогреться до +30°C. В городе также прогнозируется переменная облачность, но возможен и кратковременный дождь.

«Немного прохладными еще будут ночи, но днем воздух в условиях неполной облачности сможет быстро и хорошо прогреться», — описали синоптики погоду в Центральной России в ближайшее время.

В Гидрометцентре добавили, что средняя суточная температура на будущей неделе будет на 1-1,5°C превышать климатическую норму.

Ранее россиянам рассказали, куда поехать в отпуск, чтобы сбежать от жары.

 
Теперь вы знаете
Новый «Мыс страха» от Спилберга и Скорсезе: Хавьер Бардем тянет весь сериал, но не спасает от разочарования
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!