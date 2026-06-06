Москвичам рассказали, чего ждать от погоды в июле

Синоптик Паршина: в июле температура в Москве будет около климатической нормы

В июле температура в столице будет примерно соответствовать климатической норме, заявила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

Синоптик уточнила, что ночью она составит +11...16°C, а днем — +21...26°C. При этом Паршина не исключила похолоданий до +17...22°C в отдельные дни.

До этого в Москве был объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за предстоящей жары. Предупреждение об опасных погодных условиях в столице будет действовать в понедельник и вторник, 8 и 9 июня. В эти дни воздух может прогреться до +30°C. В городе также прогнозируется переменная облачность, но возможен и кратковременный дождь.

«Немного прохладными еще будут ночи, но днем воздух в условиях неполной облачности сможет быстро и хорошо прогреться», — описали синоптики погоду в Центральной России в ближайшее время.

В Гидрометцентре добавили, что средняя суточная температура на будущей неделе будет на 1-1,5°C превышать климатическую норму.

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