Россиянам рассказали, куда поехать в отпуск, чтобы сбежать от жары

Чтобы летом сбежать от жары, для отпуска можно рассмотреть несколько вариантов: регионы «Русского севера», Китай, Черногорию и некоторые другие направления. О них «Газете.Ru» рассказала Мария Черепанова, генеральный директор туроператора «Парадиз-Тур».

Во внутреннем туризме в жаркую погоду повышенным спросом пользуются регионы «Русского севера»: Мурманская и Архангельская области, республика Карелия.

«Летом там устанавливается комфортная температура в районе +18... +22 градусов. Благодаря транспортной доступности жители Москвы, Санкт-Петербурга и Центральной России нередко выбирают эти регионы для маршрутов выходного дня. Перелет из Москвы в Мурманск занимает чуть больше двух часов, в Архангельск — примерно 1 час 50 минут, в Петрозаводск — менее полутора часов. Стоимость таких мини-туров, включающих проживание и экскурсионно-культурную программу, составляет от 30-35 тысяч. рублей на человека. Но все же лучше выбираться минимум на 5 дней», — объяснила она.

Относительно близок по погодным условиям к «русскому северу» Санкт-Петербург. В июле там температура составляет в среднем +22...+25 градусов, часто идут кратковременные дожди, и это пик туристического сезона.

Среди других «прохладных» регионов эксперт выделила Якутию (дневная температура летом там в среднем +20 градусов). Стоимость семидневного тура в среднем обойдется в 150 тыс. рублей.

«Лето также идеальное время для посещения Сахалина, температура в это время года на острове колеблется в районе +18... + 25 градусов, море более спокойное и дождей меньше, чем обычно. Неделя обойдется примерно в 170 тыс. рублей», — рассказала специалист туротрасли.

Из зарубежных направлений можно рассмотреть северные и горные регионы Китая, с которым у России с прошлого года действует безвизовый режим.

«Например, комфортная температура в районе +18…+25 градусов держится в регионах Далянь, Циндао, Харбин, Тибет, Юньнань, Сычуань», — поделилась она.

Среди доступных европейских стран с комфортным климатом эксперт выделила также Черногорию, где можно находиться без визы до 30 дней. Температура летом там редко поднимается до +29 градусов, жара нивелируется теплым адриатическим морем.

«В Черногории можно уложиться в 200 тыс. рублей за неделю комфортного отдыха», — рассказала Черепанова.

В премиум-сегменте можно рассмотреть Сейшельские острова, доступные для безвизового посещения. С июня по август температура на островах держится в районе +28 градусов, которые переносятся комфортно. Дожди в это время года идут в основном ночью, дуют южные пассаты (набирают полную силу к августу).

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