Суд передал в доход государства имущество Мошковича, включая акции «Русагро»

Имущество Мошковича и его родственников на миллиарды рублей конфисковано
Суд по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства деньги со счетов основателя «Русагро» Вадима Мошковича и изъятые во время обыска в офисе, а также автомобиль на общую сумму более 3,8 миллиарда рублей. Об этом сообщил РИА Новости участник процесса.

В доход государства суд передал 4-уровневую квартиру супруги Мошковича — Наталии Быковской в Хамовниках, загородный дом площадью более 1000 квадратных метров возле Рублево-Успенского шоссе, участки в коттеджном поселке «Летова роща» в Коммунарке, 100% доли Мошковича в ООО «Финансовый ресурс» и акции завода по металлообработке АО «Эталон».

Кроме того, суд изъял в пользу государства акции «Русагро», принадлежавшие Мошковичу, его супруге, племяннику Сергею Трибунскому с женой, а также бывшему гендиректору компании Максиму Басову и ООО «Производственно-коммерческая фирма «Профит».

В иске Генпрокуратуры говорится, что в результате коррупционных действий стоимость имущества «Русагро» превысила 551 млрд рублей, ежегодная выручка — 396 млрд рублей, а валовая прибыль — 74,4 млрд рублей. Надзорное ведомство установило, что имущественный комплекс холдинга Мошковича включает в себя земельный фонд площадью почти 825 тыс. га, 12 заводов по выпуску промышленных жиров и молочной продукции, почти 10 площадок по производству сахара и 20 свиноводческих комплексов.

Ранее суд арестовал почти 50 млрд рублей компании, связанной с «Русагро».

 
