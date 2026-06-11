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Общество

В Челябинске бывшего депутата осудили за посредничество во взяточничестве

Экс-депутата челябинского заксобрания приговорили к колонии по делу о взятке
Shutterstock/FOTODOM

Советский районный суд Челябинска отправил на 3,5 года в колонию строгого режима бывшего депутата Законодательного собрания Челябинской области Илью Бархатова по уголовному делу о посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Суд установил, что с августа по сентябрь 2018 года обвиняемый был посредником в даче взятки на сумму свыше 8 млн рублей. Он передал деньги от предпринимателя начальнику отдела закупок и организации торгов регионального оператора капремонта за общее покровительство и попустительство по службе.

В надзорном ведомстве уточнили, что подсудимый признал свою вину, заключил досудебное соглашение и дал показания на задержанного вице-губернатора региона Андрея Фалейчика. Кроме заключения в колонии, бывшему парламентарию назначили штраф в 8 млн с конфискацией 600 тысяч рублей.

В феврале правоохранители задержали заместителя главы Челябинской области Андрея Фалейчика. Его обвинили в получении взятки в размере 1,8 миллиона рублей за тот период, когда он был главой Копейского городского округа.

Ранее генерал-майора Кувшинова лишили звания и отправили в колонию за коррупцию.

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