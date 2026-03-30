Генерал-майора Кувшинова лишили звания и отправили в колонию за коррупцию

Суд дал 7,5 года колонии генерал-майору Кувшинову за хищение и взятку

Хамовнический суд Москвы приговорил бывшего начальника 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны РФ Константина Кувшинова к 7,5 года колонии строгого режима. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Его признали виновным по делу о хищении более 57,5 млн рублей при исполнении госконтракта и получении взятки.

Суд также лишил его воинского звания генерал-майора медицинской службы запаса и взыскал в пользу Минобороны РФ 56 млн рублей. Еще 1 млн рублей Кувшинов добровольно возместил на стадии следствия.

По данным следствия, в возглавляемом им центре закупалось медицинское, в том числе стоматологическое оборудование по завышенным ценам. Ущерб государству составил около 57 млн рублей, а полученные средства участники схемы распределили между собой.

Кроме того, как установило следствие, Кувшинов и его соучастники получили взятку в размере 400 тыс. рублей за заключение фиктивного договора с поставщиком, из которых 300 тыс. достались ему.

Кувшинов полностью признал вину, дал подробные показания, заключил досудебное соглашение и изобличил других фигурантов. Он просил рассмотреть дело в особом порядке, рассчитывая на более мягкое наказание. Суд изменил ему меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

Защитник экс-генерала заявил, что Кувшинов «глубоко верующий человек, который добровольно решил рассказать сотрудникам правоохранительных органов о совершенных им ранее преступлениях коррупционной направленности». Адвокат осужденного военного добавил, что его подзащитный написал явку с повинной после исповеди своему духовному наставнику.

