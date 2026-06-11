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Общество

Бизнес-центр поврежден при атаке БПЛА по российскому городу

В Краснодаре при атаке БПЛА повреждение получил бизнес-центр
Оперативный штаб Краснодарского края

Бизнес-центр получил повреждение в Краснодаре при атаке БПЛА. Об этом журналистам сообщили в оперативном штабе Краснодарского края, передает ТАСС.

«В Центральном округе серьезные повреждения получили многоквартирный дом и соседний с ним бизнес-центр», — сказал в оперштабе.

Там уточнили, что помещения и территории обследовали на предмет осколков дрона. На месте в настоящий момент работает Служба спасения Краснодара.

«Спасатели помогают убирать опасные конструкции, потом начнут поквартирный обход для оценки ущерба», — указали в оперативном штабе.

Утром 11 июня оперативный штаб региона заявил, что в двух квартирах многоэтажного жилого дома в Краснодаре произошел пожар в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что под удар украинских БПЛА попал Северский район. На всей территории региона была объявлена беспилотная опасность. По словам губернатора, также пострадали несколько частных домовладений, трое человек ранены. Им оказывают медицинскую помощь. Кондратьев призвал жителей края сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.

Ранее дипломат допустил расширение списка с адресами производств БПЛА для Украины в Европе.

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